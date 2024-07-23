الحرائق تتزايد في الغرب الأميركي وسط موجة حرّ

تشتعل حرائق في ولايات عدة في الغرب الأميركي الاثنين، من بينها كاليفورنيا وأوريغون ويوتا، فيما تجتاح موجة حرّ جديدة المنطقة.



في مقاطعة ريفرسايد في شرق لوس أنجليس، اندلع حريقان الأحد في مناطق مأهولة، بحسب السلطات المحلية. وأتت النار حتى الآن على حوالى 800 هكتار، ودمرت عددا من المباني، فيما أصدرت السلطات أوامر إخلاء.



ويكافح رجال الإطفاء حاليا 21 حريقا بأحجام مختلفة في كاليفورنيا، وفق وكالة "كال فاير".



وتلك مهمة معقّدة بسبب موجة الحرّ الجديدة التي يشهدها الغرب الأميركي منذ نهاية هذا الأسبوع. وصدرت تحذيرات من موجة الحرّ الاثنين إلى أكثر من 30 مليون أميركي، خاصة في كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا وولاية واشنطن وأوريغون.