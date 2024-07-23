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مقتل 15 جنديا في النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو

أخبار دولية
2024-07-23 | 10:20
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مقتل 15 جنديا في النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو
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مقتل 15 جنديا في النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو

قتل 15 جنديا في النيجر على الأقل خلال معارك في منطقة تير (جنوب غرب) قرب بوركينا فاسو، على ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية .
     
وقالت في بيان بثه التلفزيون الرسمي :"يوم الإثنين 22 تموز، اشتبكت وحدة من قوات الدفاع والأمن خلال عملية مع مجموعات إرهابية مسلحة على محور بانكيلاري-تيرا على مشارف قرية فونيكو"، مضيفة أن 15 جنديا قتلوا وفق "حصيلة مبدئية". 

كما أشارت إلى "فقدان" ثلاثة جنود ومقتل 21 "إرهابياً" خلال المعارك.
     
 

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