21 تموز... اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم!

أظهرت بيانات أولية نشرها مرصد كوبرنيكوس المناخي الأوروبي أن يوم 21 تموز كان اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم.



وأعلنت خدمة تغير المناخ التابعة للمرصد (سي 3 إس) أن متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمي البالغ 17,09 درجة مئوية الأحد كان الأكثر دفئا في سجلاته القياسية التي تعود إلى عام 1940.



ودرجة الحرارة القياسية الجديدة أعلى بمقدار 0,01 درجة مئوية فقط من سابقتها البالغة 17,08 درجة مئوية والمسجلة في 6 تموز 2023.



وقال كارلو بونتيمبو، مدير خدمة تغير المناخ، في بيان: "في 21 تموز، سجلت "سي 3 إس" رقما قياسيا جديدا لمتوسط درجة الحرارة العالمية اليومية".



وأضاف: "نحن الآن في منطقة مجهولة حقا، ومع استمرار ارتفاع درجة الحرارة، من المتوقع أن نشهد تحطيم أرقام قياسية جديدة في الأشهر والسنوات المقبلة".



وقال مرصد كوبرنيكوس إن الرقم القياسي اليومي قد يتم تجاوزه مجددا في الأيام المقبلة قبل انخفاض متوقع في درجات الحرارة، رغم احتمال حدوث تقلبات في الأسابيع المقبلة.



وتفوق درجات الحرارة الشهرية منذ حزيران 2023 مستوياتها القياسية السابقة، ويأتي تسجيل المستوى القياسي اليومي فيما تضرب موجات حرّ أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا.