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استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب بواقع 44% مقابل 42% بين الناخبين المسجلين

أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس كاملا هاريس تتفوق بنقطتين مئويتين على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية ودعمه ترشح هاريس بدلا منه.