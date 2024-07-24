ثمانية قتلى في غرق قارب قبالة جزر فوكلاند

لقي ثمانية بحارة حتفهم في غرق قارب صيد قبالة جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي، حسبما أعلنت الثلاثاء سلطات إسبانيا التي كان عشرة من مواطنيها على متنه.



ونقل وفد حكومي من غاليسيا، المنطقة الواقعة في شمال غرب إسبانيا، عن السلطات البحرية في جزر فوكلاند، أن ثمة "14 ناجيًا وثمانية قتلى وخمسة مفقودين".



من جهتها، لم تعلن السلطات البحرية في جزر فوكلاند بعد عن أي حصيلة للضحايا إثر غرق قارب "أرغوس جورجيا" الذي كان على متنه 27 من أفراد الطاقم.



وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن عشرة ركاب من أصل إسباني كانوا على متنه، مضيفًا أن بعضهم علماء.



ولقي مواطنان إسبانيان حتفهما وفقد اثنان آخران، حسبما أعلنت سلطات منطقة غاليسيا التي يتحدر منها البحاران المتوفان.



وكانت حكومة جزر فوكلاند، وهي أرخبيل صغير في جنوب المحيط الأطلسي تتنازع على سيادته المملكة المتحدة والأرجنتين، قد أعلنت أن ثمة عمليات إنقاذ جارية.



وقالت سلطات غاليسيا إن "جميع الناجين في صحة جيدة ولم يبلغ إلا عن عدد قليل من الإصابات الطفيفة"، موضحةً أن الناجين في طريقهم إلى ميناء ستانلي، عاصمة الأرخبيل، لإدخالهم إلى مستشفى الملك إدوارد السابع التذكاري.