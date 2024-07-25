غوتيريش يحذر من أن البشرية ضحية "وباء من الحرارة الشديدة"

حذر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس من أن البشرية ضحية "وباء من الحرارة الشديدة"، داعيا الى اتخاذ اجراءات للحد من تأثيرات موجات الحر التي تتكرر بسبب التغير المناخي.



وصرح غوتيريش للصحافيين "إذا كان ثمة أمر يوحد عالمنا المنقسم، فهو أننا نشعر جميعا بمزيد من الحر. (...) مليارات الاشخاص يواجهون وباء من الحرارة الشديدة، ويعانون موجات حر أكثر فتكا مع درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية"، موجها "نداء الى التحرك ضد الحرارة الشديدة".



وفق مرصد كوبرنيكوس المناخي الأوروبي كان 21 تموز و22 و23 منه الأيام الأكثر حرا التي تسجّل على الإطلاق عالميا.

