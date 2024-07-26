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مسؤولون إسرائيليون ينتقدون دعوة هاريس لإنهاء الحرب في غزة

أخبار دولية
2024-07-26 | 05:57
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مسؤولون إسرائيليون ينتقدون دعوة هاريس لإنهاء الحرب في غزة
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مسؤولون إسرائيليون ينتقدون دعوة هاريس لإنهاء الحرب في غزة

انتقد مسؤولون إسرائيليون كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي المتوقعة لخوض انتخابات الرئاسة بعد أن قالت إن الوقت قد حان لإنهاء حرب غزة بالنظر إلى المعاناة التي يسببها القتال.

وعبر مسؤول إسرائيلي رفض ذكر اسمه عن أمله في ألا تفسر حماس تصريحات هاريس على أنها تشير إلى وجود فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي تأخير التوصل إلى اتفاق.

وندد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير بتصريحات هاريس.

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