تحذير من إدراج جزيرة سقطرى ضمن مواقع مهددة بالخطر

في اليمن، جزيرة سقطرى مهددة باحتمال إدراجها على قائمة المواقع التراثية العالمية المهددة بالخطر بسبب تعرضها لانتهاكات استثمارية وتشويه عمراني وإدخال نباتات عليها من خارج بيئتها.



وقال مندوب اليمن لدى منظمة اليونسكو إن اجتماعات لجنة التراث العالمي المنعقدة حاليًا في مدينة نيودلهي تناقش وضع الجزيرة الواقعة على السواحل الشرقية لليمن والمدرجة منذ عام 2008 ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية.