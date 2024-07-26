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بعد اجتماعه مع نتانياهو... ترامب: دائما ما كانت علاقتنا جيدة
أخبار دولية
2024-07-26 | 13:17
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بعد اجتماعه مع نتانياهو... ترامب: دائما ما كانت علاقتنا جيدة
اعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه "كانت لديه دائما علاقات جيدة للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في تصريحات في ختام اجتماعهما اليوم الجمعة في منتجع ترامب بفلوريدا.
وانتقد ترامب منافسيه السياسيين الديموقراطيين بشدة وتعهد العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط إذا أعيد انتخابه. وقال ترامب وهو يجلس بجانب نتانياهو "لدينا أشخاص غير أكفاء يديرون بلادنا"، ووصف كامالا هاريس بأنها أسوأ من جو بايدن.
واضاف "إذا فزنا، فسيكون الأمر بسيطًا للغاية. كل شيء سينجح، وبسرعة كبيرة. إذا لم نفعل ذلك، فقد ينتهي الأمر بحروب كبرى في الشرق الأوسط وربما حرب عالمية ثالثة".
بدوره، قال نتنياهو، الذي كان جالسا أمام ترامب على طاولة إلى جانب مستشاريه، إن إسرائيل سترسل فريقا للتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة في روما "على الأرجح مطلع الأسبوع".
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