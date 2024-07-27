جهاز الأمن الاتحادي الروسي أحبط سلسلة هجمات مزمعة لمسلحين في جمهورية داغستان

أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي أحبط سلسلة هجمات مزمعة لمسلحين في جمهورية داغستان جنوب البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.



ويُشتبه بأن الهجمات كانت ستستهدف قوات من الشرطة وكنيسة أرثوذكسية.



وأكد الجهاز أنه اعتقل ثلاثة مواطنين روس في مدينة كاسبيسك هم أعضاء في منظمة إرهابية دولية، إلا أنه لم يذكر اسمها.



وكشف أن المحققين صادروا عبوات ناسفة بدائية الصنع وأسلحة أخرى.