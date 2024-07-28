روسيا تدمّر 7 مسيّرات أوكرانية والأخيرة تشنّ هجوماً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمّرت 7 طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.



وأكدت الوزارة في بيان عبر تطبيق "تلغرام" أنّه تم تدمير 5 طائرات مسيّرة فوق منطقة بيلغورود واثنتين فوق منطقة كورسك.



وتقع بيلغورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا.



في غضون ذلك، قال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف اليوم الأحد إن النيران اندلعت في ثلاثة خزانات بمستودع للنفط في المنطقة نتيجة هجوم بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا.



ولم يصب أحد في الهجوم وتم إخماد حريق أحد الخزانات بسرعة. ولكن سميرنوف قال على تطبيق تيليجرام إن 82 من رجال الإطفاء و32 وحدة من المعدات يحاولون إخماد النيران في الخزانين الآخرين.