بزشكيان يلتقي نعيم قاسم ويشيد بصمود حزب الله

اعتبر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان جهود تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية وخلق التقارب والتآزر في المجتمعات الإسلامية، هي ضمن أولويات السياسة الخارجية لحكومته، وأكد على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة وحشية الصهاينة ووقف جرائم هذا الكيان في غزة.



وخلال لقائه ، الاثنين، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي يزور طهران للمشاركة في حفل اداء الرئيس الايراني المنتخب اليمين الدستورية، اشاد بزشكيان بصمود حزب الله ضد اسرائيل، واعتبر دعم ومساندة جبهة المقاومة واجبا دينيا واحدى السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية في إيران.



بدوره، عزا قاسم "انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان، وهزيمة داعش في سوريا، إلى دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لجبهة المقاومة في المنطقة".