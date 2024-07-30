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بنغلادش تعتزم حظر أكبر حزب إسلامي في البلاد
أخبار دولية
2024-07-30 | 06:50
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بنغلادش تعتزم حظر أكبر حزب إسلامي في البلاد
أعلن وزير النقل البنغلادشي عبيد القادر الثلاثاء للصحافيين أن دكا ستحظر أكبر حزب إسلامي محلي، الجماعة الإسلامية وفرعها الطلابي "شيبير"، بعد الاضطرابات الدامية التي شهدتها البلاد هذا الشهر.
وقال القادر وهو أيضا الأمين العام لرابطة عوامي، الحزب الحاكم، إن ممثلي الحكومة الائتلافية في بنغلادش "قرروا بالإجماع حظر الجماعة وشيبير نظرا لأنشطتهم في السابق وحاليا".
وأثارت احتجاجات الطلاب على توزيع وظائف القطاع العام بناء على نظام الحصص أياما من العنف الذي أودى بحياة 205 أشخاص على الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات المستشفيات والشرطة.
أخبار دولية
تعتزم
إسلامي
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