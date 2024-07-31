قيادي في حماس: اغتيال هنية "عمل جبان ولن يمر سدى"

تعهد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق بأن اغتيال زعيم الحركة إسماعيل هنية في طهران "لن يمر سدى".



وقال أبو مرزوق في بيان إن "اغتيال القائد إسماعيل هنية عمل جبان ولن يمر سدى".