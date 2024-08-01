خامنئي سيؤم صلاة الجنازة على إسماعيل هنية

أفادت قناة برس تي.في التلفزيونية الإيرانية الرسمية بأن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي سيؤم صلاة الجنازة على زعيم حركة حماس إسماعيل هنية اليوم الخميس.



وأشارت الى أن الجنازة ستقام في العاصمة الإيرانية طهران.



واغتيل هنية في طهران في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالثأر من إسرائيل والمزيد من المخاوف من اتساع رقعة الصراع في غزة بمنطقة الشرق الأوسط.