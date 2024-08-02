صفقة تبادل سجناء تثير جدلًا في بولندا لعدم شمولها صحافيًا مسجونًا في بيلاروس

دافعت الحكومة البولندية عن قرارها إطلاق سجين مولود في روسيا في إطار صفقة واسعة النطاق لتبادل سجناء بين موسكو وعواصم غربية، وسط مخاوف على مصير صحافي بولندي-بيلاروسي مسجون في بيلاروس.



وأطلقت وارسو صحافيًّا إسبانيًّا مستقل متهم بالتجسس لصالح روسيا كانت احتجزته عند الحدود الأوكرانية بعد أيام فقط على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط 2022.



لكن هذه الخطوة أثارت جدلًا لأنّ بولندا لم تنل في المقابل إطلاق الصحافيّ البولندي-البيلاروسي أندريه بوكزوبوت.



في شباط 2023 حكم بالسجن ثواني سنوات على بوكزوبوت البالغ 51 عاما، وهو مراسل لصحيفة "غازيتا ويبوركزا" البولندية الرائدة وناشط في صفوف الأقلية البولندية في بيلاروس.



وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي لصحافيين: "أريد أن أؤكد لكم أن الجهود الرامية إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين آخرين... بينهم أندريه بوكزوبوت، تجري في إطار تدبير مختلف".



وقال سيكورسكي إنه يفكّر يوميا في بوكزوبوت، وأكد أن بولندا تسعى إلى إطلاق سراحه، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن العملية.

