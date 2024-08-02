وفد إسرائيليّ إلى القاهرة في اليومين المقبلين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ وفدًا إسرائيليًا سيتوجه إلى القاهرة، في اليومين المقبلين، لإجراء مفاوضات، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق المحتجزين.



وأوضح مكتبه أنّ الوفد سيغادر إلى القاهرة مساء السبت أو الأحد.