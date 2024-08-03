لليوم الثاني... تركيا تواصل حجب إنستغرام!

تواصل تركيا حجب موقع "إنستغرام" لليوم الثاني، حسبما أكد مراسلو وكالة فرانس برس صباح السبت، بعد اتهام مسؤول تركي كبير المنصة الأميركية بممارسة رقابة على منشورات.



وأعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية القرار على موقعها الإلكتروني.



وتحدّث قرار الهيئة عن أن هذه الخطوة مرتبطة بنظام يسمح بحظر "محتوى إجرامي"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الجمعة: "لبلدنا قيم وحساسيات. ورغم تحذيراتنا، لم يأخذوا المحتوى الإجرامي في الاعتبار. فرضنا حظرا على دخول الموقع. وعندما يحترمون قوانيننا، سيرفع الحظر".



من جهته، انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون المنصة بشدة الأربعاء، مشيرا الى أنها "تمنع الناس من نشر رسائل التعازي" برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي ووري الثرى الجمعة في قطر بعد اغتياله الأربعاء بضربة في طهران نسبتها إيران إلى إسرائيل.



وكتب ألتون عبر إكس: "إنها محاولة رقابة واضحة وجلية".



واتخذ حزبا المعارضة "حزب الشعب الجمهوري" (اجتماعي ديمقراطي) و"الحزب الجيد" (قومي)، بالإضافة إلى نقابة المحامين في أنقرة، إجراءات قانونية مساء الجمعة لإلغاء حظر دخول الموقع.