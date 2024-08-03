هيئة بريطانية: سفينة تبلغ عن انفجار صغير بالقرب منها قبالة ميناء عدن باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ان سفينة شحن أبلغت عن انفجار صغير بالقرب منها على بعد نحو 170 ميلا بحريا شرقي ميناء عدن اليمني.وقالت الهيئة في إشعار نقلا عن ربان ناقلة الحاويات (إم.في جروتون): "رصد فريق أمني مسلح انفجارا صغيرا بالقرب من السفينة".وذكرت أنه لم تقع أضرار وأن جميع أفراد الطاقم بخير.وقالت الهيئة أيضا إن السلطات تحقق في واقعة ثانية على بعد 125 ميلا بحريا شرقي عدن.