فتح تحقيق حول تهديدات بالقتل تستهدف منظمي حفل افتتاح أولمبياد باريس

فتح تحقيق بعد شكوى بتلقي تهديدات بالقتل قدمها السبت منظمو حفل افتتاح أولمبياد باريس، كما أعلنت نيابة العاصمة الفرنسية الأحد.وتقدم ألكسندر بيلار نائب المدير العام لوكالة تنظيم الفعاليات أوبي بيني، وتوما جولي المدير الفني لحفل الافتتاح، وتيري ريبول المدير التنفيذي لحفلات الألعاب الأولمبية والبارالمبية (JOP) في باريس، "بشكوى بسبب تلقي تهديدات بالقتل" كما أوضحت النيابة مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة "لوباريزيان".وفتحت تحقيقات أخرى بعد شكاوى قدمها أطراف مشاركون في تنظيم حفل الافتتاح المذهل الذي أقيم في 26 تموز/يوليو في نهر السين والذي انتقدته السلطات الدينية ومسؤولون سياسيون محافظون في مختلف أنحاء العالم.وبعد حملة مضايقة إلكترونية وشكوى من توما جولي، فتح المركز الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت التابع للنيابة تحقيقا أوكله الى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية.وأوضح المدير الفني للحفل في شكواه أنه "كان هدفا على شبكات التواصل الاجتماعي لرسائل تهديد وشتائم تنتقد ميوله الجنسية وأصوله الإسرائيلية المفترضة خطأ"، بحسب ما قالت النيابة.كما باشرت نيابة باريس الثلاثاء تحقيقات بعدما رفعت منسقة الموسيقى الفرنسية باربرا بوتش، نجمة العرض الذي أدّته مجموعة ممّن يُعرفون بـ"دراغ كوين" خلال حفلة افتتاح الألعاب الأولمبية، دعوى بشأن تعرّضها عبر الانترنت لمضايقات وإهانات كبيرة وتهديدات بالقتل.