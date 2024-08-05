المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: طِهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر إلّا أنّ معاقبة إسرائيل أمر ضروريّ

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنّ طِهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر، في المنطقة.



وشدّد على أنّها تعتقد أنّ معاقبة إسرائيل أمر ضروريّ، لمنع المزيد من عدم الاستقرار، وذلك بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طِهران الأسبوع الماضي.