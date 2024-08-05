بايدن وملك الأردن بحثا جهود خفض التصعيد الإقليمي

ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الجهود المبذولة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط، بحسب البيت الابيض.



وأكد البيت الأبيض في بيان أن "الزعيمين ناقشا جهودهما لتهدئة التوتر في المنطقة، بما في ذلك من خلال وقف فوري لإطلاق النار وإبرام اتفاق لإطلاق الرهائن".



وجاء ذلك بعد زيارة نادرة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى إيران.