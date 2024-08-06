استهداف مخيّم زمزم للنازحين في دارفور بضربات جوية

استُهدف مخيّم زمزم للنازحين، في دارفور، بضربات جوية، بعد أيام على إصدار هيئة مدعومة من الأمم المتحدة تقريرًا يفيد بأنّ الحرب، في السودان، تسبّبت بمجاعة فيه، وفق ما أفادت منظمتان غير حكوميتين.



وأشارت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، في دارفور، إلى قصف الطيران الحربيّ مخيم زمزم للنازحين، الذي يؤوي ما بين 300 ألف و500 ألف نازح.



وأفادت المنسقية بأنّ ضربات الأحد دمّرت 20 منزلًا وجرحت أربعة أطفال وأدّت إلى حالة من الخوف والهلع وسط النازحين، في المخيم.



وتأتي الضربات، بعد بضعة أيّام على إصدار هيئة تدعمها الأمم المتحدة تقريرًا يفيد بأنّ المخيم يشهد مجاعة.



وخلصت مراجعة التصنيف المرحليّ المتكامل للأمن الغذائيّ، التي تستخدمها وكالات الأمم المتحدة، إلى أنّ "المجاعة لا تزال مستمرة في تموز 2024 في مخيم زمزم".



وأشارت إلى أنّ العوامل الرئيسية للمجاعة في مخيم زمزم هي النزاع وعدم القدرة على إيصال المساعدات الانسانية.