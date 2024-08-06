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مسؤول في حماس: تعيين السنوار خلفا لهنية "رسالة قوية" الى إسرائيل
أخبار دولية
2024-08-06 | 15:03
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مسؤول في حماس: تعيين السنوار خلفا لهنية "رسالة قوية" الى إسرائيل
أكد مسؤول كبير في حماس لوكالة فرانس برس أن تعيين قائد الحركة في غزة يحيى السنوار الثلاثاء رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لاسماعيل هنية، ينطوي على "رسالة قوية" لإسرائيل بعد عشرة أشهر من بدء الحرب في قطاع غزة.
وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته إن هذا الخيار هو "رسالة قوية للاحتلال مفادها أن حماس ماضية في نهج المقاومة".
أخبار دولية
حماس
يحيى السنوار
اسماعيل هنية
إسرائيل
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