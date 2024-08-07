تركيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية في العدل الدولية ضد إسرائيل

كشف مصدر دبلوماسي أن تركيا ستقدم اليوم إعلانا لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.



وأكد المصدر لـ"رويترز" أن الإعلان سيصدر في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، بعد أن قال وزير الخارجية هاكان فيدان هذا الأسبوع إن تركيا ستصدر الإعلان اليوم.



وقال المصدر: "التدخل التركي سيدفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة ومعالجتها".



وفي أيار، قالت تركيا إنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار تصعيدها للإجراءات ضد إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة، مضيفة أن مسعاها سيلتزم بالاستعدادات القانونية الضرورية للخطوة.