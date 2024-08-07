مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر في نيبال

أعلن مسؤول أن طائرة هليكوبتر على متنها خمسة أشخاص تحطمت في غابة على مشارف كاتمندو عاصمة نبيال بعد وقت قصير من إقلاعها اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا، في أحدث حادث تحطم لطائرة ضمن سلسلة تتجاوز 12 حادثًا في المنطقة الجبلية منذ عام 2000.



وقال كريشنا براساد هوماجين نائب قائد شرطة المنطقة إن الطائرة الهليكوبتر التابعة لشركة دينستي إير سقطت في غابة في الهيمالايا على بعد 57 كيلومترًا من العاصمة.



وأكد دان بهادور كاركي المتحدث باسم الشرطة أن ركاب الطائرة كانوا ثلاثة رجال وامرأة، وكلهم من الصين، بينما كان الطيار نيباليًا.



وأشار إلى أن سكانًا محليين شاهدوا حريقًا ينبعث من الغابة وأبلغوا السلطات.



وقالت هيئة الطيران المدني في نيبال في بيان إن الطائرة الهليكوبتر التي كانت متجهة إلى منطقة راسوا بعد ظهر اليوم الأربعاء فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية بعد ثلاث دقائق من إقلاعها.