مقتل مدني في قصف أوكراني لمنطقة بيلغورود الروسية

أفاد حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف على تيليغرام اليوم الخميس بأن رجلًا قتل وأُصيب آخر في قصف أوكراني لبلدة شيبيكينو في المنطقة.



وتتعرض بيلغورود لقصف وهجمات أوكرانية متكررة بطائرات مسيرة خلال الحرب. وتقع المنطقة بجوار منطقة كورسك التي شنت عليها القوات الأوكرانية هجومًا كبيرًا عبر الحدود هذا الأسبوع.