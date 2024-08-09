مسؤول فلسطيني: ردّ حماس على المقترح الجديد لعقد محادثات وقف النار يجب أن يُدرس بعناية

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لاستئناف المفاوضات بشأن الهدنة في غزة، أن رد حماس على المقترح الجديد لعقد محادثات وقف النار يجب أن يُدرس بعناية مع حلفائها.



وأضاف المسؤول: "لو أن إسرائيل كانت جادة في التوصل إلى إتفاق لوقف النار، لأعلنت قبولها المقترح الذي وافقت حماس عليه سابقاً".