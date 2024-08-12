الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات إلى الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-08-12 | 04:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات إلى الشرق الأوسط
أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران أنها مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 21 آب في ظل المخاوف من التوتر في الشرق الأوسط.
وأضافت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني، أنها لن تستخدم المجال الجوي لإيران والعراق في خلال تلك الفترة.
بدورها، أعلن الخطوط الجوية السويسرية أنها مددت تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت حتى 21 آب.
ولفتت الى أن طائراتها ستتجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل حتى 21 آب.
كما أعادت الشركة إصدار بيان سابق كان قد مدد تعليق الرحلات حتى 13 آب.
الى ذلك، مددت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا" تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء ضمنا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
تعليق
الرحلات
الشرق
الأوسط
التالي
باقري كني لنظيره الصينيّ: لطهران الحق في رد مناسب ورادع على إسرائيل
اتفاق بين كانبيرا وواشنطن ولندن محوره الدفع النووي البحري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-08-07
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-08-07
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
0
آخر الأخبار
2024-08-07
لوفتهانزا: تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 13 آب ولن نستخدم المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى 13 آب
آخر الأخبار
2024-08-07
لوفتهانزا: تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 13 آب ولن نستخدم المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى 13 آب
0
خبر عاجل
2024-08-06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-08-06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
0
أخبار لبنان
2024-07-30
طيران الشرق الأوسط: إليكم مواعيد الرحلات ليومي 30 و31 تموز
أخبار لبنان
2024-07-30
طيران الشرق الأوسط: إليكم مواعيد الرحلات ليومي 30 و31 تموز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:12
وزارة الدفاع الروسية: موسكو تتصدى لتوغل أوكراني في أراضيها
أخبار دولية
06:12
وزارة الدفاع الروسية: موسكو تتصدى لتوغل أوكراني في أراضيها
0
رياضة
05:43
عمدة باريس سلمت العلم الأولمبيّ إلى عمدة لوس أنجلوس
رياضة
05:43
عمدة باريس سلمت العلم الأولمبيّ إلى عمدة لوس أنجلوس
0
أخبار دولية
05:39
بن غفير لنتنياهو: سأنسحب من الحكومة إذا اعتُمدت الصفقة المطروحة مع حماس
أخبار دولية
05:39
بن غفير لنتنياهو: سأنسحب من الحكومة إذا اعتُمدت الصفقة المطروحة مع حماس
0
أخبار دولية
05:39
كوريا الجنوبية وأميركا ستجريان تدريبات سنوية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية
أخبار دولية
05:39
كوريا الجنوبية وأميركا ستجريان تدريبات سنوية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-08-08
معلومات الـ LBCI: سماع صوت قويّ عند أطراف بلدة مرياطة في قضاء زغرتا بالتزامن مع القصف الإسرائيليّ لمطار الشعيرات في حمص ما جعل أبناء المنطقة يعتقدون أنّ صاروخًا قد سقط في المنطقة ونتيجة المسح الأمنيّ للمنطقة الوعرة ليلًا لم يُعثر على أي جسم حتى الآن
آخر الأخبار
2024-08-08
معلومات الـ LBCI: سماع صوت قويّ عند أطراف بلدة مرياطة في قضاء زغرتا بالتزامن مع القصف الإسرائيليّ لمطار الشعيرات في حمص ما جعل أبناء المنطقة يعتقدون أنّ صاروخًا قد سقط في المنطقة ونتيجة المسح الأمنيّ للمنطقة الوعرة ليلًا لم يُعثر على أي جسم حتى الآن
0
منوعات
11:55
اعتمدت تركيبة "الفينير" لأسنانها... خطأ طبي جعلها تعاني الأمرين!
منوعات
11:55
اعتمدت تركيبة "الفينير" لأسنانها... خطأ طبي جعلها تعاني الأمرين!
0
صحة وتغذية
2024-07-25
لعظام قوية وصحية... تناولوا هذه العناصر الغذائية يومياً!
صحة وتغذية
2024-07-25
لعظام قوية وصحية... تناولوا هذه العناصر الغذائية يومياً!
0
أخبار دولية
08:35
الملك عبدالله: "الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتعريض شعبه للخطر"
أخبار دولية
08:35
الملك عبدالله: "الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتعريض شعبه للخطر"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:46
حماس تطلب تجنّب جولات المفاوضات مع إسرائيل وهذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:46
حماس تطلب تجنّب جولات المفاوضات مع إسرائيل وهذا ما في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في أعالي جبال كسروان... قرى OMT الصيفية تفوق الخيال إليكم جديدها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في أعالي جبال كسروان... قرى OMT الصيفية تفوق الخيال إليكم جديدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الذكاء الاصطناعيّ يعيد الأموات إلى الشاشات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الذكاء الاصطناعيّ يعيد الأموات إلى الشاشات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الألعاب الأولمبية...فواتير باهظة عبر الزمن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الألعاب الأولمبية...فواتير باهظة عبر الزمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
منتخب نجوم أميركا في كرة السلة يحصد لقبه الخامس في الاولمبياد… وقصة ملهمة وراء نجاح اللاعب الباكستانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:39
منتخب نجوم أميركا في كرة السلة يحصد لقبه الخامس في الاولمبياد… وقصة ملهمة وراء نجاح اللاعب الباكستانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد ثمانين عامًا... الدبابات الألمانية تعود الى روسيا في توغل اوكرانيّ كبير
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد ثمانين عامًا... الدبابات الألمانية تعود الى روسيا في توغل اوكرانيّ كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...
0
أخبار دولية
13:11
نتنياهو لا يريد التوصل الى صفقة...اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:11
نتنياهو لا يريد التوصل الى صفقة...اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
13:07
نتنياهو أفشل التوصل لإتفاق لوقف النار خمس مرات والسادسة على الطريق
أخبار دولية
13:07
نتنياهو أفشل التوصل لإتفاق لوقف النار خمس مرات والسادسة على الطريق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:49
وفاة الممثل سمير شمص
أخبار لبنان
15:49
وفاة الممثل سمير شمص
2
أخبار دولية
13:48
أكسيوس عن مصدرين: المخابرات الإسرائيلية تعتقد أنّ إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام
أخبار دولية
13:48
أكسيوس عن مصدرين: المخابرات الإسرائيلية تعتقد أنّ إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام
3
أمن وقضاء
08:15
بلدية بسابا توضح: رئيس البلدية لم يكن برفقة أي شخص غير لبناني..ونقابة المهندسين تردّ
أمن وقضاء
08:15
بلدية بسابا توضح: رئيس البلدية لم يكن برفقة أي شخص غير لبناني..ونقابة المهندسين تردّ
4
منوعات
15:19
حادثة مروعة تهز تونس... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!
منوعات
15:19
حادثة مروعة تهز تونس... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!
5
منوعات
16:30
حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!
منوعات
16:30
حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!
6
صحف اليوم
00:46
برّي لـ”الجمهورية”: البعض يُضيّع وقته إذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية إلى إضعاف “حزب الله”
صحف اليوم
00:46
برّي لـ”الجمهورية”: البعض يُضيّع وقته إذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية إلى إضعاف “حزب الله”
7
اسرار
23:29
أسرار الصحف 12-8-2024
اسرار
23:29
أسرار الصحف 12-8-2024
8
تقارير نشرة الاخبار
16:46
حماس تطلب تجنّب جولات المفاوضات مع إسرائيل وهذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:46
حماس تطلب تجنّب جولات المفاوضات مع إسرائيل وهذا ما في التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More