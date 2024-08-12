لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات إلى الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران أنها مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 21 آب في ظل المخاوف من التوتر في الشرق الأوسط.



وأضافت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني، أنها لن تستخدم المجال الجوي لإيران والعراق في خلال تلك الفترة.

بدورها، أعلن الخطوط الجوية السويسرية أنها مددت تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت حتى 21 آب.



ولفتت الى أن طائراتها ستتجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل حتى 21 آب.

كما أعادت الشركة إصدار بيان سابق كان قد مدد تعليق الرحلات حتى 13 آب.

الى ذلك، مددت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا" تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء ضمنا.