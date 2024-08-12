واشنطن ستستأنف بيع الأسلحة "الهجومية" للسعودية

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، بعد سنوات على تعليقها.



وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين إنه منذ تجميد بيع الأسلحة وفي ظل ثبات الهدنة في اليمن، أوفت السعودية بجانبها من الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بجانبنا.