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ألمانيا ندّدت بزيارة وزيرين إسرائيليين المسجد الأقصى: لوقف الاستفزازات المتعمدة

أخبار دولية
2024-08-14 | 10:25
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ألمانيا ندّدت بزيارة وزيرين إسرائيليين المسجد الأقصى: لوقف الاستفزازات المتعمدة
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ألمانيا ندّدت بزيارة وزيرين إسرائيليين المسجد الأقصى: لوقف الاستفزازات المتعمدة


ندّدت ألمانيا بزيارة وزيرين إسرائيليين المسجد الأقصى.

وقالت إنّها تتوقع من الحكومة الإسرائيلية وقف الاستفزازات المتعمدة.
 
وشدّدت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس للتواصل الاجتماعيّ على رفضها الخطوات الأحادية، التي تعرض الوضع الراهن التاريخيّ للأماكن المقدسة في القدس للخطر.

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