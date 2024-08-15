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وزارة الخارجية الاميركية: لا نريد وضع سقف زمنيّ لمسار المفاوضات
أخبار دولية
2024-08-15 | 13:29
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وزارة الخارجية الاميركية: لا نريد وضع سقف زمنيّ لمسار المفاوضات
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وزارة الخارجية الاميركية: لا نريد وضع سقف زمنيّ لمسار المفاوضات
أكدت وزارة الخارجية الأميركية انها لا تريد وضع سقف زمني لمسار المفاوضات التي تجرى في الدوحة بشأن غزة، وأن ما طرحه الرئيس بايدن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبلته الأطراف.
وأضافت أن "عدد المدنيين القتلى بسبب النزاع في غزة محزن، ولا نعتقد أن توسيع الاستيطان يصب في مصلحة أمن إسرائيل".
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