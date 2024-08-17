عراك بالأيدي داخل البرلمان التركي (فيديو)

شهد البرلمان التركي عراكاً بالأيدي بين نواب من أحزاب المعارضة ونواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال جلسة مخصصة لمناقشة وضع النائب المعارض جان أتالاي من حزب العمال التركي عن محافظة هاتاي، الذي يقضي عقوبة السجن بتهمة التورط في نشاطات إرهابية.



واندلع الشجار بعد أن ألقى النائب أحمد شِيك من حزب العمال التركي كلمة وجّه فيها كلمات نابية لنواب الحزب الحاكم بشأن زميله السجين أتالاي، ما أدى إلى تصاعد التوترات داخل البرلمان.



وإثر ذلك، تم تعليق الجلسة التي كانت مقررة لمناقشة قرار المحكمة الدستورية حول استعادة ولاية النائب أتالاي.



وأعرب أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن استيائه من الحادثة، داعيا رئيس البرلمان إلى عقد اجتماع عاجل مع قادة جميع الأحزاب السياسية.