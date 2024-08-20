بايدن يقول إن حماس "تتراجع" عن خطة التسوية في غزة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أن حركة حماس "تتراجع" عن خطة الاتفاق المطروحة مع إسرائيل من أجل إحلال هدنة في قطاع غزة.



وقال بايدن ردا على أسئلة صحافيين في مطار شيكاغو بعد إلقائه كلمة خلال المؤتمر الوطني الديموقراطي، إن التسوية المقترحة "ما زالت مطروحة، لكن لا يمكن التكهن بأي شيء" مضيفا "إسرائيل تقول أن بإمكانها التوصل إلى نتيجة ... حماس تتراجع الآن".