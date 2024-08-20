توجه أوروبي لفرض رسوم قد تبلغ 36% على السيارات الكهربائية الصينية لخمس سنوات

يتوجه الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم قد تصل إلى 36% على السيارات الكهربائية الصينية مدة خمس سنوات، لكنه يبقى منفتحا على أي حل بديل تطرحه بكين، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء.



وتضاف هذه الرسوم الجمركية إلى أخرى نسبتها 10% مطبقة أساسا على السيارات المصنعة في الصين، وستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية تشرين الأول، في حال حصولها على موافقة الدول الأعضاء. وهي ستحل مكان رسوم موقتة تقرر فرضها مطلع تموز وحددت بنسبة %38 على ما أوضحت المفوضية في بيان.