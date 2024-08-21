حملة هاريس الانتخابية تجمع نحو 500 مليون دولار في شهر

كشفت مصادر لرويترز أن حملة نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس الانتخابية جمعت قرابة 500 مليون دولار منذ أن أصبحت المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي، وهو مبلغ مالي غير مسبوق يعكس حماس المتبرعين قبل الاقتراع الرئاسي في الخامس من تشرين الثاني.



وذكرت أربعة مصادر مطلعة على جهود جمع التبرعات لرويترز أنه تسنى جمع المبلغ لهاريس في أربعة أسابيع منذ دخولها السباق الرئاسي يوم 21 تموز الماضي.



وجمعت هاريس 200 مليون دولار في أول أسبوع من حملتها الانتخابية في أثناء حشدها الدعم لتصبح مرشحة الحزب.



وجمع فريق هاريس 310 ملايين دولار في تموز، ليتجاوز إجمالي المبلغ الذي جمعته هي وبايدن قبل انسحابه مليار دولار، وهو أسرع تجاوز لعتبة جمع التبرعات هذه في التاريخ، وفقا للحملة.



وأفادت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأنها جمعت 138.7 مليون دولار في تموز، فيما جمعت هاريس 327 مليونا.



وتفوقت حملة الرئيس السابق في جمع التبرعات على بايدن في الربع الثاني.



واستمر الحماس لهاريس في آب، وهو ما ظهر في تبرعات المانحين بمبالغ صغيرة، إذ حضر آلاف الأشخاص إلى مسيراتها في الولايات المتأرجحة بجميع أنحاء البلاد.

