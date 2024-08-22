العلاقات الثنائية وحرب غزة بين السوداني وبن فرحان

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود في العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها وتنميتها في جميع المجالات، ولاسيما السياسية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات المثمرة، وتفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين.



وشهد اللقاء استعراض أهمّ التطورات في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان في غزّة، وضرورة استمرار العمل المشترك وتنسيق الجهود العربية والدولية لإيقاف العدوان، وحثّ المجتمع الدولي نحو الاضطلاع بكامل دوره لمنع مأساة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحقّه التاريخي في الحياة على أرضه.