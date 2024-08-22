مودي قبل زيارته لكييف: النزاعات "لا يمكن حلها في ساحة المعركة"

شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء في وارسو على أنه "لا يمكن حل" أي نزاع "في ساحة المعركة"، عشية زيارة تاريخية يقوم بها غلى أوكرانيا في وقت يتواصل الهجوم الروسي علي الدولة المجاورة.



وقال "الهند على قناعة كاملة بأنه لا يمن حل أي مشكلة في ساحة المعركة" داعيا إلى سلوك طريق "الحوار والدبلوماسية".

