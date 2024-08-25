مقتل 5 مدنيين في قصف أوكراني لمنطقة بيلغورود الروسية

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الواقعة في جنوب غرب روسيا اليوم الأحد أن خمسة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون في قصف أوكراني لبلدة راكيتنوي.



ولم يتسن لرويترز التحقق من النبأ من مصادر مستقلة. ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا.



وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في الحرب التي بدأت بغزو روسيا لجارتها الأصغر في شباط 2022.