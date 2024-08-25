حملة هاريس جمعت 540 مليون دولار

جمعت حملة مرشحة الحزب الديمقراطيّ لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كاملا هاريس 540 مليون دولار، خلال ما يزيد قليلًا عن شهر، منذ أن بدأ مسعاها في المنافسة على الرئاسة، إذ زادت وتيرة تدفق التبرعات خلال المؤتمر الوطنيّ للحزب الأسبوع الماضي.وقالت مديرة الحملة جين أومالي ديلون، في مذكرة أصدرتها الحملة إنّ المبلغ يشمل 82 مليون دولار تدفقت خلال أسبوع المؤتمر.ولفتت إلى أنّه علامة على حماس الديمقراطيين، لترشحها.وأعلنت أنّه أكبر مبلغ على الإطلاق لأي حملة رئاسية في مثل هذه الفترة الزمنية.وصارت نائبة الرئيس الحالية هاريس مرشحة الحزب للرئاسة في 21 تموز، عندما تنحى الرئيس جو بايدن، تحت ضغط من أعضاء الحزب القلقين حيال قدراته الذهنية بعد تلعثمه خلال مناظرة خاضها في 27 حزيران، أمام المرشح الجمهوريّ دونالد ترامب.وخلق ترشح هاريس حالة من الزخم نقلت ترامب إلى موقف دفاعي، وهو يكافح حاليا للإبقاء على تركيز اهتمام الإعلام عليه.