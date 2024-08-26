سلطات شرق ليبيا تعلن إيقاف إنتاج النفط وتصديره

أعلنت السلطات الليبية في شرق البلاد إيقاف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر، احتجاجًا على قيام سلطات طرابلس بالسيطرة على مقر المصرف الليبيّ المركزيّ وإعفاء محافظه.



وقالت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي شرق البلاد، في بيان صحافيّ: "إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر".