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إيران تنفذ عملية إعدام علنية نادرة بحق رجل ادين بقتل محام
أخبار دولية
2024-08-26 | 10:30
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إيران تنفذ عملية إعدام علنية نادرة بحق رجل ادين بقتل محام
نفّذت إيران عملية إعدام علنية نادرة لرجل أدين بقتل محام قبل عامين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وقال موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية: "نفذ حكم الإعدام على قاتل محام صباح اليوم علنا في مدينة شاهرود" بمحافظة سمنان الشمالية.
ونقلت وكالة أرنا الرسمية أن الرجل يبلغ من العمر 20 عاما واعترف بأنه تم تكليفه من قبل عصابة لقتل المحامي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ونفذ إعدام الاثنين وفقا لقانون "القصاص" في الشريعة الإسلامية.
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