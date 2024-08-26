انهيار سد في شرق السودان

دمّرت المياه المتفجرة بعد انهيار سد، في شرق السودان، خمس قرى على الأقل، وفق مسؤولين.



وأودت بحياة عدد غير معلوم من الأشخاص وألحقت الدمار بمنطقة تعاني أصلًا بفعل شهور من الحرب الأهلية.



وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث سيول، غمرت سد أربعات على بعد 40 كيلومترًا فقط إلى الشمال من بورتسودان، التي أصبحت عاصمة البلاد بحكم الأمر الواقع ومقر الحكومة والدبلوماسيين ووكالات الإغاثة ومئات الآلاف من النازحين.



وقال رئيس هيئة المياه في ولاية البحر الأحمر عمر عيسى هارون، في رسالة عبر تطبيق واتساب للموظفين إنّه لم يعد من الممكن التعرف على ملامح المنطقة وإنّ الوضع كارثيّ والسيول أزالت أنابيب المياه وأعمدة الكهرباء في المنطقة.



وأضاف أنه رأى جثث عمال مناجم الذهب وأجزاء من معداتهم محطمة ومتناثرة في المياه الهادرة، وشبه الكارثة بالدمار الذي حل بمدينة درنة في شرق ليبيا في سبتمبر أيلول من العام الماضي عندما فجرت مياه العواصف السدود وجرفت المباني وقتلت الآلاف.