نقل أكثر من 700 متظاهر إلى سجنين شديدي الحراسة في فنزويلا

أعلن مرصد السجون الفنزويلي السبت أن أكثر من 700 شخص اعتقلوا خلال التظاهرات المعارضة لإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو قد نقلوا إلى سجنين شديدي الحراسة.



وقال المرصد في بيان إن "نظام نيكولاس مادورو نقل أكثر من 700 سجين سياسي اعتقلوا تعسفًا بعد الانتخابات الرئاسية في 28 تموز إلى سجني توكويتو وتوكورون".



وأضاف أن عمليات نقل هؤلاء تمت في 25 و27 و30 آب في ظل "الكثير من المخالفات" لأن "أقاربهم لم يبلغوا".



وأوقف نحو 2400 شخص، بينهم حوالى مئة مراهق، خلال التظاهرات ضد إعادة انتخاب مادورو والتي أسفر قمعها أيضًا عن مقتل 27 شخصًا وإصابة 192 آخرين.



وكان الرئيس قد حذر في بداية آبمن أنه سيرسل المتظاهرين إلى سجني توكورون وتوكويتو في وسط فنزويلا المعروفين بأنهما تحت سيطرة عصابات إجرامية.