وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 158 مسيرة أوكرانية

أعلنت روسيا الأحد أنها احبطت هجومًا أوكرانيًا "كبيرًا" بالمسيرات بعد إسقاطها 158 مسيرة فوق 15 منطقة روسية ليلًا بينها اثنتان فوق العاصمة موسكو.



وأُفيد عن إصابة محطة كهرباء تعمل بالفحم قرب المدينة ومنشأة لتكرير النفط داخل حدود المدينة.



وقالت وزارة الدفاع إن العدد الأكبر من المسيرات، وهو 122 مسيرة، أسقط فوق مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج وبلغورود المحاذية لأوكرانيا.



وأشار الحاكم الإقليمي ألكسندر بوغوماز إلى أن "مدافعينا يتصدون لمحاولة هجوم كبير بالمسيرات على أراضي منطقة بريانسك".