بعد 33 عاما... سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان، أنها أعادت فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد بعد 33 عاما من إغلاقها في عام 1991 بسبب حرب الخليج.



وجاء في البيان: "يهدف المجلس الاتحادي من خلال إعادة فتح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدولة ذات الكثافة السكانية العالية وتوطيد التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة".