تركيا تقدمت بطلب للانضمام الى مجموعة بريكس

تقدمت تركيا بطلب للانضمام الى مجموعة بريكس، وفق ما أفاد متحدث باسم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان.



وقال المتحدث عمر جيليك إن "رئيسنا أكد مرارا أننا نريد أن نصبح أعضاء في بريكس. العملية جارية الآن".