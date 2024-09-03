لليوم الرابع على التوالي... مظاهرات في إسرائيل

محاولات الضغط على رئيس الوزراء الاسرائيلي للقبول بالصفقة مستمرة، وهذه المرة من الداخل الاسرائيلي.فلليوم الرابع على التوالي، تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو، وسط حضور مكثف من الشرطة.ورفع المتظاهرون صورًا لبعض المحتجزين ولافتات تطالب بقبول اتفاق وقف القتال وتبادل الأسرى.