مصدر لـ"رويترز": نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة بالجزائر بلغت 48%

كشف مصدر رسمي لـ"رويترز" أن نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة بالجزائر وصلت إلى 48 بالمئة.



وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 40 بالمئة في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2019.



ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية خلال ساعات.