قتلى جراء غارات إسرائيلية في وسط سوريا



قُتل 14 شخصاً على الأقل بينهم مدنيين سوريين ليل الأحد جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في وسط سوريا.

كما أسفر الهجوم عن عدد من الإصابات وتدمير مبان ومراكز عسكرية.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "الدفاعات الجوية التابعة للنظام حاولت التصدي لهجوم إسرائيلي عنيف عبر 3 دفعات استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام في ريف حماة الغربي تتمركز ضمنها ميليشيات إيرانية وخبراء لتطوير الأسلحة في سورية".



وأضاف المرصد "دوى 13 انفجارا عنيفا توزعت في كل من منطقة البحوث العلمية بمصياف غربي حماة، كما سقط صاروخان إسرائيليان في موقعين بمنطقة الزاوي بريف مصياف، واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية موقعا على طريق مصياف وادي العيون، وموقعا آخر بمنطقة حير عباس".